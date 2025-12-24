Travolta da una mandria di mucche si frattura 10 costole | Una tortura sono viva per miracolo
La 61enne Mary-Jane Parker stava facendo un'escursione nelle Highlands scozzesi quando è avvenuto l'assalto lo scorso agosto. Ha riportato ferite gravissime. "Il dolore era insopportabile". Ora si sta ancora riprendendo e ha deciso di raccontare quella terribile esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cammina con il suo cane su un altopiano quando viene travolta da una mandria di mucche: muore a 59 anni per shock emorragico
Leggi anche: Il caso del “Diario Amico”, il racconto di una bambina sulle mucche degli allevamenti. La scuola: “Non lo ritireremo”
Travolta da una mandria di mucche, si frattura 10 costole: “Una tortura, sono viva per miracolo” - Jane Parker stava facendo un'escursione nelle Highlands scozzesi quando è avvenuto l'assalto lo scorso agosto ... fanpage.it
Travolta da una mandria di mucche, sopravvive fingendosi morta: «Mi sono rotta dieci costole. Essere viva è un dono» - Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta e schiacciata da una mandria di mucche nelle Scottish Highlands, Scozia. msn.com
Cammina con il suo cane su un altopiano quando viene travolta da una mandria di mucche: muore a 59 anni per shock emorragico - Rebecca Jane Hitchings, infermiera in pensione, stava portando a spasso il suo cane sull’altopiano di Exmoor, nel sud- ilfattoquotidiano.it
Il sinistro si è verificato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6. La vittima, un uomo di circa 50 anni, è stata travolta da un furgone. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.