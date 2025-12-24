La 61enne Mary-Jane Parker stava facendo un'escursione nelle Highlands scozzesi quando è avvenuto l'assalto lo scorso agosto. Ha riportato ferite gravissime. "Il dolore era insopportabile". Ora si sta ancora riprendendo e ha deciso di raccontare quella terribile esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cammina con il suo cane su un altopiano quando viene travolta da una mandria di mucche: muore a 59 anni per shock emorragico

Leggi anche: Il caso del “Diario Amico”, il racconto di una bambina sulle mucche degli allevamenti. La scuola: “Non lo ritireremo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Travolta da una mandria di mucche, si frattura 10 costole: “Una tortura, sono viva per miracolo” - Jane Parker stava facendo un'escursione nelle Highlands scozzesi quando è avvenuto l'assalto lo scorso agosto ... fanpage.it