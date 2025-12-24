Trasporto pubblico ordinanza urgente di Mastella | Trotta Bus obbligata a garantire il servizio per altri 90 giorni

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per evitare l’interruzione del trasporto pubblico locale a partire dall’1 gennaio 2026. Il provvedimento impone all’azienda Trotta Bus di continuare a svolgere il servizio in città per altri 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali attuali, e comunque fino al subentro del nuovo gestore individuato dalla Regione Campania. La decisione arriva dopo il rifiuto della società di accettare una nuova proroga tecnica del contratto, giudicata economicamente non sostenibile. Nonostante le sollecitazioni del Comune, la Regione non ha ancora dato seguito alla richiesta di consegna anticipata del servizio al nuovo affidatario, Air Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

