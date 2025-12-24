Rendere permanente la gratuità del Trasporto Pubblico Locale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. È questa la richiesta avanzata dall’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) alla Regione Calabria, con una formale comunicazione indirizzata al presidente Roberto Occhiuto, all’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo e al Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità – Settore TPL. La proposta riguarda il personale in servizio, sia in uniforme sia in abiti civili, e punta a valorizzare il ruolo pubblico svolto quotidianamente dagli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trasporto pubblico gratuito per Forze Armate e Polizia: l’USIM scrive alla Regione Calabria

Leggi anche: USIM: Legge finanziaria 2026 nuova beffa per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia

Leggi anche: Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate: ingresso gratuito al MArRC

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trasporto pubblico gratuito: la Polizia Locale resta fuori. Fp Cgil Lombardia: “Una disparità inaccettabile”; Autista Atac accoltellato a una mano al capolinea dei bus; Psi chiede a Matera bus gratuiti per i giovani. Ora bilancio, volontà e copertura; Viterbo: ok al bilancio 2026-2028, Forza Italia vota con la maggioranza.

"Trasporto pubblico gratuito per vigili del fuoco in divisa" - La richiesta di gratuità del trasporto pubblico per i vigili del fuoco in Toscana, equiparandoli ad altre forze dell'ordine, solleva questioni di disparità regionali e di diritti. lanazione.it

Amirante, Tpl gratis per forze armate aumenta sicurezza - "L'intesa siglata ufficialmente quest'oggi aumenterà la percezione della sicurezza per tutti coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, sia su ruota che su gomma, ... ansa.it

Più sicurezza sui mezzi di trasporto. Le Forze dell'Ordine viaggiano gratis - «In Lombardia le forze dell'ordine continueranno a viaggiare gratuitamente sui servizi del trasporto pubblico locale grazie a uno stanziamento di Regione di oltre 1,5 milioni di euro. ilgiornale.it

#CTM #Cagliari e feste di #Natale Il servizio del trasporto pubblico modifica gli orari nei giorni 24, 25 e 26 dicembre, garantendo comunque un'ampia copertura territoriale con linee dedicate - facebook.com facebook