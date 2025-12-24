Trasporti il Partito socialista | Estendere il ' Forlì airport link' fino a Faenza
“È stato annunciato l’avvio di un servizio di collegamento autobus, il Forlì Airport Link, fra l’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì e la stazione ferroviaria cittadina, un passo avanti fondamentale per integrare la mobilità e ridurre così il traffico veicolare sulle strade romagnole. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il Partito Socialista chiede di estendere anche a Faenza la navetta Forlì Airport Link.
