Trasporti il Partito socialista | Estendere il ' Forlì airport link' fino a Faenza

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È stato annunciato l'avvio di un servizio di collegamento autobus, il Forlì Airport Link, fra l'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì e la stazione ferroviaria cittadina, un passo avanti fondamentale per integrare la mobilità e ridurre così il traffico veicolare sulle strade romagnole.

Il Partito Socialista chiede di estendere anche a Faenza la navetta Forlì Airport Link.

