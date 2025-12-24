Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata dal gruppo territoriale Brindisi del Movimento 5 Stelle, dal capogruppo in Consiglio comunale Roberto Fusco e dal consigliere comunale Pierpaolo Strippoli.La farsa criminale su Cerano e il futuro di Brindisi è un insulto: Enel sabota la dismissione dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"Transizione ingiusta se sacrifica operai sull'altare degli interessi di Enel" - Durissima nota del Movimento 5 Stelle: "L'azienda sabota la dismissione dal carbone con proroghe farlocche sulla banchina e silenzi tossici, mentre l'Amministrazione lascia la città strangolata dall'i ...

