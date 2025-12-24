Tragicomico ritratto di famiglia a Taiwan. Dall’Estremo Oriente un vento di novità.

Un ritratto di famiglia a Taiwan, tra tradizione e modernità, offre uno sguardo sobrio sulla vita quotidiana nell’Estremo Oriente. Mentre il cinema natalizio continua a dominare le sale con Avatar e Checco Zalone, si evidenziano i cambiamenti culturali e sociali che attraversano la regione. Un quadro che riflette l’equilibrio tra radici profonde e nuove tendenze, offrendo un’occasione di riflessione su un mondo in evoluzione.

E sia l’abbuffata di Avatar e di Checco, i giganti della montagna del cinema di Natale, secondo tradizione. Ma tra le fughe del piccolo Spider del popolo di Pandora e il cammino di Santiago dell’adolescente Cristal di Zalone, personaggi che polarizzano il pubblico genitorifigli d’occidente, c’è l’inquieta cinese ventenne I-Ann, destinata a tenere la rotta quando con mamma e sorellina mancina si trasferisce dalla periferia alla capitale di Taiwan. Un modestissimo banchetto del mercato non basta a tirare avanti, i nonni trafficano in passaporti falsi e non mollano un soldo e la spavalda, dura, promiscuità della ragazza tra le “betelnut girls“ inclini alla prostituzione comporta una drammatica, rifiutata maternità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

