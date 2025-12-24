Tragico incidente stradale lungo la Migliara 54 | 78enne investito da un’auto Inutili i soccorsi per il signor Giovanni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa in tragedia la mattinata di ieri lungo la Migliara 54, in località Borgo Vodice. Giovanni Levis, 78 anni, residente a Sabaudia, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava sul bordo della strada, nei pressi della propria abitazione. L’impatto con una Ford e la pioggia battente. L’anziano è stato travolto da una Ford, guidata da un giovane automobilista. Secondo quanto riportato, l’incidente sarebbe avvenuto in condizioni meteorologiche particolarmente difficili: sulla zona stava cadendo una pioggia battente, elemento che potrebbe aver inciso su visibilità e tenuta dell’asfalto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

