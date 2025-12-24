Tragedia sugli sci in Montenegro si stacca la seggiovia | muore il calciatore Sebastian Hertner

Lutto nel mondo del calcio per la tragica morte di Sebastian Hertner, difensore tedesco, deceduto durante una vacanza sugli sci in Montenegro dopo una caduta da una seggiovia. L’incidente a Savin Kuk Hertner si trovava in villeggiatura nella località montana di Savin Kuk, nel Montenegro settentrionale, quando la seggiovia sulla quale stava viaggiando si è improvvisamente staccata dal cavo, facendolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia sugli sci in Montenegro, si stacca la seggiovia: muore il calciatore Sebastian Hertner Leggi anche: Tragedia in Montenegro: il calciatore Sebastian Hertner muore precipitando da una seggiovia davanti alla moglie Leggi anche: Tragedia in Montenegro, si stacca la seggiovia: morto il calciatore Hertner Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tragedia sugli sci in Montenegro, si stacca la seggiovia: muore il calciatore Sebastian Hertner - Il difensore tedesco, capitano dell’Etsv Amburgom, è precipitato a Savin Kuk: indagini in corso sulle cause dell’incidente ... gazzettadelsud.it

