Tragedia in Montenegro si stacca la seggiovia | morto il calciatore Hertner

Lutto nel calcio tedesco. Il 34enne Sebastian Hertner, difensore e capitano dell’Estv Hamburg che milita in quinta serie, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di 70 metri in Montenegro. Era in villeggiatura con la moglie, rimasta ferita nell’incidente, a Savin Kuk, località sciistica nel Nord del Paese per trascorrere le vacanze di Natale quando la seggiovia su cui si trovava si è improvvisamente staccata, facendolo cadere nel vuoto. «Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari», ha scritto il club in un breve comunicato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tragedia in Montenegro, si stacca la seggiovia: morto il calciatore Hertner Leggi anche: Tragedia in Montenegro: il calciatore Sebastian Hertner muore precipitando da una seggiovia davanti alla moglie Leggi anche: Tragedia in Montenegro: muore Sebastian Hertner in un incidente su una seggiovia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tragedia in Montenegro: si stacca la seggiovia, morto il calciatore tedesco Hertner - Il difensore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci in Montenegro. msn.com

Tragedia in Montenegro: si stacca una seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner - Il dramma è avvenuto nel comprensorio sciistico di Savin Kuk: il difensore era cresciuto nel settore giovanile dello Stoccarda e aveva 34 anni ... msn.com

Tragedia sulla neve: la seggiovia si stacca dal cavo e precipita per 70 metri. Morto sul colpo il calciatore tedesco Hartner - La seggiovia biposto si è staccata dal cavo ed è precipitato per 70 metri, morendo sul colpo dopo un terribile volo. ildolomiti.it

Dramma in Montenegro: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner Lutto nel calcio tedesco. Il calciatore Sebastian Hertner è morto in un incidente in montagna a 34 anni. "È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebasti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.