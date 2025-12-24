Tragedia in Montenegro | muore Sebastian Hertner in un incidente su una seggiovia

"> Sebastian Hertner, ex calciatore della nazionale tedesca, è morto all’età di 34 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto in una stazione sciistica del Montenegro. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e dal club dell’ex giocatore, che ne ha annunciato la scomparsa con un messaggio di cordoglio. L’incidente si è verificato nella stazione sciistica di Savin Kuk, nei pressi della cittadina montana di Žabljak. Secondo le prime ricostruzioni, una seggiovia biposto si sarebbe improvvisamente staccata dal cavo, andando a colpire un altro sedile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

