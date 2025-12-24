Durante una vacanza in Montenegro, il calciatore Sebastian Hertner è deceduto dopo essere precipitato da una seggiovia, sotto gli occhi della moglie. L’incidente ha sconvolto tutti, trasformando un momento di svago in una tragedia improvvisa. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari esprimono il loro dolore per questa perdita inaspettata.

Una vacanza sulla neve che si trasforma in tragedia. Doveva essere una pausa di relax tra le montagne, si è trasformata in una tragedia improvvisa e sconvolgente. Sebastian Hertner, calciatore professionista tedesco di 34 anni, è morto dopo essere precipitato da una seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk, nel nord del Montenegro, vicino alla cittadina montana di Žabljak, nel parco naturale del Durmitor. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, durante una giornata apparentemente normale sulle piste. Secondo le prime ricostruzioni, una seggiovia biposto si sarebbe improvvisamente sganciata dal cavo, urtando violentemente il sedile posteriore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia in Montenegro: il calciatore Sebastian Hertner muore precipitando da una seggiovia davanti alla moglie

Leggi anche: Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni

Leggi anche: Bambino di 10 anni muore precipitando da una parete durante un gioco: la tragedia davanti agli occhi dell'amichetto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni; Tragedia Sebastian Hertner: è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri, aveva 34 anni. Calcio tedesco in lutto; Calcio in lutto: è morto Sebastian Hertner, precipitato da una seggiovia; Sebastian Hertner,ex calciatore tedesco, è morto a 34 anni in un incidente da seggiovia in Montenegro, davanti alla moglie.

Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni - Tragedia in Montenegro: il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere precipitato da una seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk ... fanpage.it