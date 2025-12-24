Traffico Roma del 24-12-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati non molto il traffico registrato al momento qualche problema Però sulla Cassia bis permangono Infatti code poco prima di Formello in direzione di Viterbo si tratta di un incidente disagio anche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca incolonnamenti tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita ostia-acilia in direzione quindi Pontina spostamenti ancora fortemente penalizzati dal maltempo che compie oggi anche di forte intensità o a carattere di rovescio sta interessando tutto l'internet capitolino sono diverse le strade che possono presentare tratti parziale allagati 10 invito alla massima cautela nella guida ricordiamo che in vigore l'estensione oraria della ZTL diurna del centro e del Tridente attivo ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 730 alle ore 20 fino al 6 gennaio Domani giornata di Natale accesso libero parliamo ora di trasporto pubblico con il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di se in questo periodo sono attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la linea free1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi mentre la linea 32 parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche essa Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 la linea elettrica 100 collega invece via di Porta Pinciana cioè Villa Borghese e Piazza Cavour in Prati ed è in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

