Luceverde Roma Buonasera Bentrovati volume di traffico non elevati quelli registrati al momento ma spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo che con pioggia anche di forte intensità o a carattere di rovescio interessando tutto l'Inter Land capitolino sono diverse le strade che possono presentare tratti parzialmente allagati un terrore invito alla massima cautela nella guida nessuna segnalazione degli al momento raccordo anulare dove Tuttavia a causa del traffico intenso abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra le uscite apiae Tuscolana sulla Cassia bis Veientana attenzione code tra Castellana e Formello in direzione di Viterbo ricordiamo che in vigore l'estensione oraria della ZTL diurna del centro del Tridente attivi ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 730 alle ore 20 fino al 6 gennaio Domani giornata di Natale accesso libero fuori territorio da segnalare incolonnamenti a tratti sulla A1 Roma Napoli per traffico molto intenso in direzione di Napoli e le code sono entrato che vada al bivio con la Roma l'Aquila fino ad Anagni Fiuggi tempi di percorrenza stimati in poco meno di un'ora sulla A1 Roma Firenze per urgenti lavori 2 km di fila tra Ponzano Romano Soratte Magliano Sabina in direzione di Firenze è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-12-2025 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 19-12-2025 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 19:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità; Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.

Traffico Roma del 24-12-2025 ore 14:30 - Luceverde Roma traffico intenso è rallentato lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Nomentana il bivio per Napoli rallentamenti anche ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 17:30 - Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati volumi di traffico non elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina anche se il traffico ... romadailynews.it

Incidente sulla A1 a Roma Nord oggi 24 dicembre: camion coinvolto e traffico in tilt - Roma, 24 dicembre 2025 – Mattinata complicata per la viabilità sull’autostrada A1 Milano- funweek.it