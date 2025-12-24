Traffico Roma del 24-12-2025 ore 18 | 30

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati permane intenso il traffico lungo le principali direttrici stradali che attraversano la Regione ci riferiamo in particolare alla A1 roma-napoli Ma dobbiamo segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata nord della A1 Roma Firenze bene ci sono incolonnamenti tra Ponzano Romano Soratte in Magliano Sabina in direzione di Firenze sul raccordo Viterbo Terni incidente tra Orte e l'uscita di Soriano nel Cimino ci sono verso Viterbo a Roma incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare incidente che provoca incolonnamenti tra la Nomentana in uscita Centrale del Latte San Basilio in direzione Tiburtina per traffico intenso incolonnamenti a tratti sulla A1 Roma Napoli in direzione di Napoli a partire da Guidonia fino a Frosinone con tempi di percorrenza stimato in oltre 2 ore e mezza ci sono inoltre incolonnamenti sulla diramazione Roma sud dal raccordo alla barriera autostradale di Roma Sud in direzione quindi è ancora sulla A1 Roma Napoli a pensione code per urgenti lavori tra Ferentino Anagni Fiuggi in direzione Roma spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo che con pioggia anche di forte intensità o carattere di rovescio sta interessando tutta la regione sono diverse le strade che possono presentare tratti parzialmente allagati un terrore invito la massima cautela nella guida sulla Cassia bis Veientana 120 per traffico intenso maltempo tra il raccordo anulare e le rughe in direzione di Viterbo situazione analoga sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

