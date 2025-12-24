Traffico Roma del 24-12-2025 ore 16 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati momento di relativa tranquillità per il traffico cittadino anche se arresta intenso a ridosso dei grandi centri commerciali lungo le principali vie dello shopping spostamenti penalizzati dal maltempo che compie oggi anche di forte intensità o a carattere di rovescio sta interessando tutto l'interno Andrea capitolino sul raccordo anulare che a causa del traffico intenso abbiamo ancora rallentamenti in carreggiata interna a partire dalla Tiburtina fino all'uscita Prenestina Inoltre permangono rallentamenti con possibili Code in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana e alla colano la polizia locale Ci segnala un incidente all'intersezione tra via dell'Acqua donzella via di Rocca di Papa altro incidente sulla stessa via Tuscolana all'altezza di via dei Fulvi ci troviamo nelle vicinanze della stazione metro di Porta Furba incidente anche alle Capannelle via Appia Nuova nei pressi di via del Casale Rotondo con le code registrate in uscita da Roma fuori territorio da segnalare incolonnamenti sulla A1 Roma Napoli per traffico molto intenso a partire da Guidonia fino a Frosinone in direzione di Napoli e ricordiamo che in vigore l'estensione oraria della ZTL diurna del centro e del Tridente attive ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 alle ore 20 così sarà fino al 6 gennaio domani Natale accesso libero informazioni su quest'altro notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

