Luceverde Roma traffico intenso è rallentato lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Nomentana il bivio per Napoli rallentamenti anche in esterna per diretto verso la Roma Napoli a partire da via Ardeatina spostamenti al momento più significativo in uscita dalla città con code segnalate sulla A1 tra il bivio della 24 Roma Aquila e Colleferro in direzione Napoli traffico intenso è rallentato su via Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo al salario incidente via Ruggero Giovannelli rallentamenti in prossimità di via Pinciana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-12-2025 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 14-12-2025 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 14:30

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità; Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.

Traffico Roma del 24-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma dentro va Ti traffico scarso sull'intera rete viaria della capitale giornata caratterizzata dal maltempo con piogge sparse anche a ... romadailynews.it

Incidente sulla A1 a Roma Nord oggi 24 dicembre: camion coinvolto e traffico in tilt - Roma, 24 dicembre 2025 – Mattinata complicata per la viabilità sull’autostrada A1 Milano- funweek.it