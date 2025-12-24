Traffico Roma del 24-12-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma Bentrovati ancora fortemente penalizzata A1 Roma Firenze alle porte della capitale incidente risolto da poco segnalate code a tratti tra Magliano Sabina e Roma nord verso Roma rallentamenti e code per traffico intenso Anche tra il bivio per la 24 Roma L'Aquila e dal Montone in direzione Napoli traffico intenso è rallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo tra via Ardeatina il bivio per Napoli in zona Borghesiana traffico rallentato per incidente su via Casilina altezza via Di Prataporci ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 24-11-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 12-12-2025 ore 11:30

