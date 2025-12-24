Traffico Roma del 24-12-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma dentro va Ti traffico scarso sull'intera rete viaria della capitale giornata caratterizzata dal maltempo con piogge sparse anche a carattere di rovescio sulla raccordo anulare rallentamenti per incidente in prossimità dell'uscita per la via del Mare in carreggiata interna ancora un incidente su via Flaminia altezza via dei Due Ponti allettamenti su via Prenestina in prossimità di via Tor Tre Teste anche qui per incidente in tema di trasporti Oggi giorno di vigilia bus tram e metro si fermeranno alle 21 regolari bus notturni il giorno di Natale e trasporti in servizio dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la termini-centocelle sarà invece in servizio fino alle 13 del pomeriggio si potrà utilizzare la linea bus 105 venerdì 26 dicembre Santo Stefano normale orario festivo per la rete del parto pubblico con le metro attive fino a 1:30 di notte per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

