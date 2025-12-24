Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 17 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati volumi di traffico non elevati quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina anche se il traffico intenso a ridosso dei grandi centri commerciali è lungo le principali vie dello shopping spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo che compie oggi anche di forte intensità o a carattere di rovescio sta interessando tutto l'internet capitolino sono diverse le strade che possono presenta tratti parzialmente allagati un terrore invito alla massima cautela nella guida nessuna segnalazione di richiamo al momento sul Raccordo Anulare dove Tuttavia a causa del traffico intenso abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra uscite Appia e Tuscolana sulla Pontina rallentamenti con code a tratti a partire da Spinaceto fino alla zona di Aprilia in direzione di Latina fuori territorio da segnalare incolonnamenti a tratti sulla A1 Roma Napoli in direzione di Napoli a partire da Guidonia fino a Frosinone con tempi di percorrenza stimato in oltre 2 ore e mezza ci sono inoltre incolonnamenti sulla diramazione Roma sud dal raccordo barriera autostradale di Roma Sud in direzione quindi di Napoli maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

