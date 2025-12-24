Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale sempre in A1 auto in fila per incidente tra Magliano Sabina e Orte in questo caso verso Firenze incidente anche sulla statale 148 Pontina 1 km di coda in corrispondenza di via Dei rutuli verso Roma segnalata Pioggia e vento forte su gran parte della regione prorogati fino al 12 gennaio e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

