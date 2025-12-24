Tra i meno competenti della storia Meloni accusa durissima! L’attacco frontale arriva proprio da lei

L’intervento della giornalista durante la trasmissione È sempre Cartabianca ha sollevato un dibattito acceso, sintetizzando in poche ma densissime parole una critica radicale all’attuale esecutivo. Secondo la sua analisi, l’azione politica di questo governo si muove lungo due binari principali: la tutela delle fasce più abbienti della popolazione a discapito della giustizia sociale e una cronica mancanza di preparazione tecnica e politica dei suoi esponenti. Questa presa di posizione invita a una riflessione profonda sulla natura del potere attuale e sulle conseguenze delle sue scelte nel lungo periodo per il sistema paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'incoerenza che regge il governo Meloni - Dalla promessa di abolire la Fornero a una manovra che la rafforza: il centrodestra fa l’opposto di ciò che diceva, senza pagarne il prezzo nei consensi ... ilfoglio.it