La capacità di descrivere quelle atmosfere tanto care all’interiorità attraverso le quali l’essere umano, così come l’’artista e l’osservatore, può sentirsi al sicuro e protetto proprio perché legate a un’ordinarietà rasserenante, costituisce una costante sfida per tutti quegli autori che vivono la pittura e la scultura come estensione di un mondo interiore troppo spesso messo in secondo piano rispetto all’esigenza di difendersi dalla giungla esterna in cui ogni uomo contemporaneo è costretto a vivere. In questo approccio artistico fondamentale è mettere in risalto l’emozione, la sensazione di cui sono permeati i contesti dove l’esistenza si svolge e si dipana giorno dopo giorno, e che mostrano la personalità del singolo interprete così come il suo punto di vista sull’osservato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tra Espressionismo e Neocubismo le ambientazioni domestiche e ordinarie di Louis Fratino

Leggi anche: Le pennellate estroverse di Michelle Cassar Wirth Cavarra, l’Espressionismo Astratto tra gli alti e bassi della vita

Leggi anche: Tragedia tra le mura domestiche: 86enne si addormenta vicino alla stufa e muore