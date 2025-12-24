toscana prima regione in italia mld free un test gratuito per tutti i neonati

La Toscana è la prima regione in Italia a offrire un test gratuito per la diagnosi precoce della MLD nei neonati. Dopo oltre un decennio di impegno, questa iniziativa garantisce una protezione immediata e efficace per i bambini, assicurando loro un futuro migliore. Un passo importante verso la prevenzione e la tutela della salute dei più piccoli, che riflette l’attenzione della regione verso il benessere delle nuove generazioni.

"Ci abbiamo messo più di dieci anni, ma ce l’abbiamo fatta: oggi la Toscana protegge i suoi bambini dalla MLD fin dalla nascita". Con queste parole Guido De Barros, presidente dell’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps, ha commentato la cerimonia che si è svolta all’interno dell’AOU Meyer di Firenze, dove l’associazione ha consegnato l’ultima tranche di fondi pari a 125.000 euro, completando come da accordi la copertura economica totale di 300.000 euro del primo progetto pilota in Italia - tra i primi al mondo - di screening neonatale per la Leucodistrofia Metacromatica (MLD). Si chiude così un percorso lungo e complesso, fatto di impegno civile, sensibilizzazione istituzionale e raccolta fondi, che Voa Voa! Amici di Sofia Aps porta avanti da oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

