Torre del Greco indetto bando per le persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bando, rivolto a persone e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità socio-economica, è presente sull'albo pretorio del sito del comune di Torre del Greco. E' stato indetto a Torre del Greco l'avviso pubblico per poter aderire alla richiesta del contributo economico di 240 euro per persone eo nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità socio-economica.

