Tornate a Gesù | lo striscione inquisito diventa un caso a Reggio Emilia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia tre parole diventano un caso che sconcerta: la Digos indaga sullo striscione "Tornate a Gesù". Il paradosso di un Natale dove il festeggiato viene cancellato e la fede trattata come un reato. C'è un limite oltre il quale la realtà diventa un grottesco teatro dell'assurdo. A Reggio Emilia, quel limite è stato.

