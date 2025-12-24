Tornate a Gesù | lo striscione inquisito diventa un caso a Reggio Emilia
A Reggio Emilia tre parole diventano un caso che sconcerta: la Digos indaga sullo striscione “Tornate a Gesù”. Il paradosso di un Natale dove il festeggiato viene cancellato e la fede trattata come un reato. C’è un limite oltre il quale la realtà diventa un grottesco teatro dell’assurdo. A Reggio Emilia, quel limite è stato. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Jingle Bells senza riferimenti a Gesù, striscione di contestazione a Reggio Emilia: indaga la Digos
Leggi anche: Striscione affisso davanti a scuola ’Tornate a Gesù’: in campo la Digos
“Tornate a Gesù”: lo striscione inquisito diventa un caso a Reggio Emilia - La Digos indaga su uno striscione con scritto 'Tornate a Gesù' a Reggio Emilia. lalucedimaria.it
Reggio Emilia, la «Jingle Bells» inclusiva non piace all'estrema destra che appende uno striscione a scuola: «Tornate a Gesù». Indaga la Digos x.com
«Siamo qui soltanto per la maglia». Questo lo striscione apparso ieri al Franchi, dove finalmente la Fiorentina torna a sorridere dopo mesi di delusioni. Il successo era atteso dallo scorso maggio, sempre contro l’Udinese ma stavolta il teatro è Firenze. L’atmosf - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.