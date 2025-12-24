Torna il grande albero di Natale fatto di trattori e quest' anno saranno anche di più Festa con maxi falò e tanta musica
Anche questo Natale si conferma l'iniziativa ormai replicata in più parti del mondo, che vede come protagonisti i lavoratori del settore agricolo e i loro mezzi creare un'atmosfera natalizia. Torna infatti l'agrialbero romagnolo, giunto alla terza edizione. L'evento, che si terrà sabato 27. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tortoreto: torna l’Agrialbero di Natale 2025, tra tradizione e comunità, un albero di trattori illuminati per celebrare il legame con il territorio - TORTORETO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più suggestivi e identitari del Natale abruzzese: AGRIALBERO DI NATALE 2025, giunto alla terza edizione, in programma venerdì 26 dicembre 2025 ... abruzzonews24.com
L’albero di Natale più grande del mondo? Si trova in Italia: ecco quando verrà acceso - A Gubbio torna l’Albero di Natale più grande del mondo: un rito collettivo che unisce volontari, arte, tradizione e un fascino che continua a crescere. greenme.it
Per l’Albero di Natale si torna al classico: il colore trend del 2025 - La formula è semplice: un solo colore profondo e tessuti ricchi come il velluto ... iodonna.it
Anteprima Agrialbero 2025.L'albero di Natale più grosso d'Italia, fatto di trattori.
