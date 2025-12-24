Torino Marianucci in prestito dal Napoli | l’agente esce allo scoperto

Il difensore è in cima alla lista dei granata. Giuffredi: “Parlerò con Manna” Il Torino cerca un difensore per il mercato di gennaio. Uno dei preferiti, se non il preferito in assoluto è Marianucci del Napoli. Il classe 2004 è ai margini della squadra di Antonio Conte, con il suo agente al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A ‘Televomero’, il procuratore di Marianucci ha detto chiaramente che il suo assistito ha bisogno di giocare con continuità, quindi di trasferirsi in un’altra squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

