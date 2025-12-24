Nel giorno della Vigilia e nelle ore del Santo Natale, eccoci nuovamente a parlare di un caso che investe ancora una volta la città di Torino sul tema luoghi di culto e minaccia alla sicurezza. Sì, perché non bastavano caos pro-Pal e devastazione antagonista a scatenare i fondamentalisti della guerriglia urbana di stampo centro sociale, ora la palla passa ad altri schemi e altri protagonisti sulla linea della rivendicazione che confina sensibilmente con quella di fuoco della “sicurezza”. Torino, ombre sulla “super moschea”: un gigante da 17 milioni nel cuore della città. Così, mentre Torino fatica a ritrovare una chiara identità sotto la giunta Lo Russo, all’orizzonte si profila un emblematico cambiamento radicale dello skyline cittadino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, mancava solo la super moschea: tra ombre sui fondi e lo spettro di una Askatasuna 2.0, i residenti italiani a rischio esodo

Leggi anche: A Torino arriva la super moschea. Mistero sui fondi

Leggi anche: Corteo contro lo sgombero di Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino: nove agenti feriti. Salvini: «Ruspe sui centri sociali»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Torino arriva la super moschea. Mistero sui fondi; A Torino arriva la super moschea Mistero sui fondi.

E a Torino arriva la super moschea. Mistero sui fondi - Manca ormai poco alla posa della prima pietra della più grande moschea di Torino (nella foto il rendering), che quando sarà completata sarà anche la più grande d'Europa. msn.com