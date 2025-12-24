Top 11 Serie A Transfermarkt incorona l’Inter | boom di presenze e valore
Top 11 Serie A. A ridosso della chiusura del 2025, Transfermarkt ha completato la sua Top 11 dei giocatori più preziosi della Serie A, offrendo una panoramica significativa sul valore economico del campionato. La formazione ideale mette in luce il peso crescente di alcuni club e certifica la centralità dell’ Inter, che domina la classifica con ben quattro rappresentanti, più di qualsiasi altra squadra italiana. Il dato più evidente, appunto, riguarda proprio i nerazzurri, che piazzano Bastoni, Dimarco, Barella e Lautaro Martinez, per un valore complessivo di 275 milioni di euro su un totale di 640. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
