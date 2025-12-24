Tonali Juve il sogno a centrocampo resta l’ex Milan | i bianconeri pensano di inserire anche una contropartita per convincere il Newcastle Cosa trapela

Tonali Juve, l’ex Milan resta l’obiettivo prioritario per il centrocampo di mister Spalletti. David nella trattativa col Newcastle. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Sandro Tonali come colpo di mercato per il 2026, un obiettivo che il tecnico Luciano Spalletti considera fondamentale per il salto di qualità definitivo. L’amministratore delegato Damien Comolli, supportato dal nuovo direttore sportivo Marco Ottolini (recentemente liberatosi dal Genoa), sta studiando una strategia complessa per convincere il Newcastle a privarsi del proprio metronomo. Il centrocampista azzurro, dopo il rinnovo firmato lo scorso ottobre con scadenza 30 giugno 2029, ha manifestato un’apertura verso il ritorno in Italia, affascinato dal progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

