La recente scomparsa di Siver Bakken ha profondamente colpito il mondo del biathlon, in un periodo di pausa prima della ripresa della Coppa del Mondo. Tommaso Giacomel, atleta e collega, ha espresso il suo dolore, ricordando i piani condivisi e il legame speciale con Bakken. Un momento di riflessione per l’intera comunità sportiva, che si stringe intorno alla famiglia del biatleta norvegese in questo periodo di lutto.

La scomparsa di Siver Bakken ha sconvolto l’intera famiglia del biathlon nel periodo solitamente dedicato al riposo e al recupero in vista della ripresa della Coppa del Mondo di biathlon. Il norvegese, che la scorsa settimana era stato quinto nella sprint di Le Grand Bornard e a inizio stagione quarto nell’individuale di Oestersund, ci ha lasciato ad appena 27 anni a causa di un malore avuto mentre si trovava a Passo Lavazè (Val di Fiemme, provincia di Trento). Tommaso Giacomel ha scritto un accorato post sui propri profili social per ricordare il compianto amico. L’azzurro, reduce dalla vittoria ottenuta domenica nella mass start di Le Grand Bornard, ha espresso la propria tristezza: “ Caro Sivert, onestamente sono devastato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel si commuove per la scomparsa di Bakken: “Dovevamo fare Capodanno insieme. Ti porterò con me”

