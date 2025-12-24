Tommaso Giacomel è stato ospite nell’ultima puntata di Salotto Bianco, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il biatleta azzurro si è raccontato con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, toccando diversi argomenti, dal presente fino ai prossimi impegni. Il nativo di Vipiteno inizia da un quadro generale della sua annata: “ Sono molto contento di avere iniziato la stagione da dove avevo lasciato nella precedente. Da metà gennaio in avanti era andata bene, ricominciare così è stato bello e anche sorprendente. Anche perché non sempre sono partito in questo modo nella mia carriera. Ho già fatto 3 podi individuali, per cui sono molto felice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Errori della sprint da non ripetere. Botn non sente la pressione, devo migliorare”

Leggi anche: Biathlon, Tommaso Giacomel centra la top ten nella sprint vinta da Botn. Lukas Hofer a punti ad Oestersund

Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Botn verso la doppietta, Giacomel ancora in top 10

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il redivivo Christiansen conquista la Sprint! Giacomel precipita: 24esimo; LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel appannato ma limita i danni sugli sci! Ennesimo trionfo norvegese; Biathlon, Vetle Sjaastad Christiansen vince la sprint di Annecy. Lukas Hofer e Tommaso Giacomel a ridosso della top 20; RECAP! Sprint maschile: Giacomel sprofonda, vince Christiansen.

Tommaso Giacomel: “Errori della sprint da non ripetere. Botn non sente la pressione, devo migliorare” - Tommaso Giacomel è stato ospite nell'ultima puntata di Salotto Bianco, in onda sul canale Youtube di OA Sport. oasport.it