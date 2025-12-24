tombola giallorossa il cammino del benevento raccontato con i numeri della smorfia

Tempo di lettura: 3 minuti È un Natale coi fiocchi quello che si apprestano a vivere sportivamente i tifosi giallorossi, con il Benevento che ha chiuso il girone di andata in vetta alla stratosferica quota di 41 punti in condominio con il Catania. La squadra, dopo l’ultimo allenamento di sabato scorso, ha avuto il rompete le righe e si rivedrà il 28 dicembre per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Crotone in programma il 5 gennaio al “Ciro Vigorito”. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi recita un italianissimo detto popolare e come tutti anche Maita e soci in questo periodo saranno alle prese con prelibatezze varie a tavola con l’immancabile tombola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

