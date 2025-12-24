Tinna sbanca New York lo spettacolo ’Emerge’ trionfa al Theatre Row

Tinna Hoffmann, ballerina e artista danese residente a Sarzana, ha ottenuto un grande successo con il suo spettacolo ’Emerge’ al Theatre Row di New York durante la 19ª edizione del United Solo Theatre Festival. La sua performance ha conquistato il pubblico e la giuria, portando a casa il premio in una competizione internazionale di alto livello. Questo risultato conferma la qualità e l’originalità del lavoro di Tinna, che continua a rappresentare l’Italia e l’arte italiana all’estero.

Sarzana, 24 dicembre 2025 – Un sogno diventato realtà: ' Emerge ', lo spettacolo realizzato con la regia e le coreografie di Tinna Hoffmann, ballerina e artista danese che da anni ha scelto Sarzana come sua seconda casa, ha trionfato nella 19ma edizione del prestigioso United Solo Theatre Festival, sbaragliando la rosa ristretta di concorrenti ammessi all'ultima fase della gara, andati in scena al Theatre Row di New York. La pièce, interpretata da Paris Moon, ha ottenuto lo United Solo Audience Choice Award, assegnato alla migliore rappresentazione: un traguardo prestigiosissimo per Hoffmann, arrivato nell'ambito del festival solo più grande del mondo a off-Broadway.

