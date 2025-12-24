Thierry Breton visto negato per gli Usa | la mossa radicale di Donald Trump
Il pugno di ferro di Donald Trump torna a farsi sentire anche sul fronte europeo: gli Stati Uniti alzano il livello dello scontro sulla regolamentazione del digitale. Washington ha infatti annunciato sanzioni nei confronti di cinque figure europee di primo piano, accusate di aver promosso politiche restrittive nei confronti delle grandi piattaforme tecnologiche. Le misure prevedono il divieto di ingresso negli Usa e colpiscono anche l’ex commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. Secondo il Dipartimento di Stato, le iniziative portate avanti dai soggetti sanzionati sarebbero assimilabili a pratiche di censura e, per questo, ritenute dannose per gli interessi americani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
