Il pugno di ferro di Donald Trump torna a farsi sentire anche sul fronte europeo: gli Stati Uniti alzano il livello dello scontro sulla regolamentazione del digitale. Washington ha infatti annunciato sanzioni nei confronti di cinque figure europee di primo piano, accusate di aver promosso politiche restrittive nei confronti delle grandi piattaforme tecnologiche. Le misure prevedono il divieto di ingresso negli Usa e colpiscono anche l’ex commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. Secondo il Dipartimento di Stato, le iniziative portate avanti dai soggetti sanzionati sarebbero assimilabili a pratiche di censura e, per questo, ritenute dannose per gli interessi americani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Thierry Breton, visto negato per gli Usa: la mossa radicale di Donald Trump

Leggi anche: Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton

Leggi anche: Gli Usa negano visto a Thierry Breton

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gli Stati Uniti hanno negato il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton; Gli Usa negano il visto all’ex commissario Ue Breton e altri 4 europei: “Danneggiano i nostri…; Usa, visto negato a 5 funzionari europei tra cui Breton: cosa c’entra il Digital Service Act; Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton.

Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton - l dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto un divieto di ingresso nel paese a cinque cittadini europei, tra cui Thierry Breton. msn.com