Thierry Breton bandito dagli Usa | ‘la UE è sotto attacco’

Francia, Germania e Ue contro gli Usa per il divieto di ingresso a Breton: “Intimidazione contro la nostra sovranità digitale, risponderemo” - Dura reazione di Francia, Germania e UE al divieto di ingresso negli Stati Uniti all'ex commissario Breton: "Risponderemo" ... ilfattoquotidiano.it

Ex commissario Breton e altri quattro europei sanzionati dagli Usa: la reazione è immediata - Usa impongono sanzioni a cinque europei: tensioni crescono tra Washington e Bruxelles. notizie.it

Usa colpiscono gli europei: cinque sanzionati per la regolamentazione digitale, tra questi Thierry Breton x.com

Il Dipartimento di Stato Usa ha negato il visto di ingresso a Thierry #Breton e ad altre 4 personalità impegnate per una regolamentazione più severa sui social media. L'ex Commissario Ue è accusato di avere danneggiato gli interessi americani con la Digita - facebook.com facebook

