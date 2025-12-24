the odyssey che ruolo interpreta ogni membro del cast di star del film di nolan

The Odyssey di Christopher Nolan è un adattamento dell’epica storia dell’antico poeta greco Omero. Racconta il viaggio di ritorno di re Ulisse dalla città di Troia all’isola greca di Itaca, dopo dieci anni di combattimenti. Tuttavia, grazie alle macchinazioni degli dei, la flotta di Ulisse viene deviata dalla sua rotta, causando anni e anni di fatica, morte e prigionia, che si frappongono tra il re e il ricongiungimento con la sua regina, Penelope. Nolan ha scelto Matt Damon per il ruolo principale di Ulisse e Anne Hathaway interpreterà Penelope, mentre Tom Holland interpreterà il loro figlio, Telemaco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

