Paramount ha cancellato l'uscita del film animato nelle sale optando per lo streaming, nel frattempo il cast vocale si ampli con l'arrivo di nuove star. Cancellata l'uscita nei cinema del lungometraggio The Legend of Aang: The Last Airbender, che espanderà la saga della popolare serie animata Avatar - La leggenda di Aang. Paramount ha rinunciato alla release inizialmente fissata per ottobre 2026 optando per lo streaming. Hollywood Reporter ha, infatti, annunciato che il film debutterà su Paramount+, ma c'è di più. La piattaforma streaming diventerà la sede esclusiva di tutti i contenuti animati di Avatar Studios, la forza creativa dietro l'amata e acclamata serie di Nickelodeon Avatar - La leggenda di Aang. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Legend of Aang: the Last Airbender, cancellata l'uscita nei cinema, arriverà su Paramount+

The Legend of Aang: the Last Airbender, cancellata l'uscita nei cinema, arriverà su Paramount+ - Paramount ha cancellato l'uscita del film animato nelle sale optando per lo streaming, nel frattempo il cast vocale si ampli con l'arrivo di nuove star. movieplayer.it