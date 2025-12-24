The Immortal Man | Il trailer del film che celebra il ritorno di Tommy Shelby
Tommy Shelby torna in Peaky Blinders: The Immortal Man, un capitolo esplosivo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della saga creata da Steven Knight e diretto da Tom Harper (Wild Rose, Heart of Stone). Il teaser mostra Cillian Murphy di nuovo nei panni di Tommy Shelby, in esilio ma richiamato dal caos della guerra. Birmingham 1940, esplosioni, tensioni familiari e un Tommy che deve affrontare i suoi demoni: “ Il paese è in guerra, e lo sono anche i nostri Peaky Blinders ”, come ha detto Knight. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer mostra il ritorno di Tommy Shelby
Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che riporta su Netflix Tommy Shelby
Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer mostra il ritorno di Tommy Shelby - Il film che continuerà la storia della serie con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy arriverà il 20 marzo su Netflix. movieplayer.it
Peaky Blinders: The Immortal Man, ecco il primo trailer del film con Cillian Murphy! - Netflix ha pubblicato il teaser trailer ufficiale del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile solo su Netflix dal 20 marzo 20 ... comingsoon.it
Peaky Blinders: The Immortal Man, il ritorno di Tommy Shelby nel primo Trailer del film [VIDEO] - Una delle tante domande che abbiamo e che avranno risposta in Peaky Blinders: The Immortal Man, il ... lascimmiapensa.com
Rilasciato il primo trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film di chiusura dell'omonima serie creata da Steven Knight. x.com
CONTROLLO, TEXTURE E STILE ESTREMO. Le cere opache Immortal sono nate per chi vede ogni ciocca come un dettaglio d’autore. Big Pink Matte Pomade: effetto opaco estremo e tenuta media. Perfetta per chi ama look puliti e modellabili, su capelli l - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.