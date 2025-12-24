The Immortal Man | Il trailer del film che celebra il ritorno di Tommy Shelby

Tommy Shelby torna in Peaky Blinders: The Immortal Man, un capitolo esplosivo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della saga creata da Steven Knight e diretto da Tom Harper (Wild Rose, Heart of Stone). Il teaser mostra Cillian Murphy di nuovo nei panni di Tommy Shelby, in esilio ma richiamato dal caos della guerra. Birmingham 1940, esplosioni, tensioni familiari e un Tommy che deve affrontare i suoi demoni: “ Il paese è in guerra, e lo sono anche i nostri Peaky Blinders ”, come ha detto Knight. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

