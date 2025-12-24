Testo e significato di Esibizionista Annalisa canta la libertà contro un uomo tossico ed è prima in radio

Annalisa è prima in radio con "Esibizionista", ultimo singolo tratto dall'album "Ma io sono fuoco". Eco testo e significato di questo brano contro la tossicità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Classifica Radio, “Esibizionista” di Annalisa è il brano più ascoltato

Leggi anche: Annalisa ad Amici 25 canta Esibizionista e poi giudica la gara canto | Video Witty Tv

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Emma pazza per “L’esibizionista” di Annalisa: la canta in palestra; Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026; Classifica radio EarOne – settimana 51: Esibizionista di Annalisa alla #1. È il nono singolo a riuscirci negli ultimi 3 anni; Emma Marrone annuncia il tour estivo 2026: tutte le date.

Annalisa, 'Esibizionista' è la canzone più trasmessa nelle radio - La cantante chiude l'anno con un altro successo, confermando la sua posizione di artista sempre più importante nel pop italiano ... rainews.it