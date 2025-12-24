Testa tattica e zero pareggi | Palladino la svolta in un mese

Testa, tattica e zero pareggi: Palladino ha cambiato volto all’Atalanta - Il primo mese di Palladino ha segnato una svolta netta nell’Atalanta, senza pareggi e con una crescita evidente ... calcioatalanta.it

BDC - Marino: "Il Napoli ha dominato in Supercoppa, la testa e le gambe vengono prima della tattica" ift.tt/g79wEvH x.com

Una grande vittoria, d'impeto e di tecnica, di tattica e di testa, di anema e core. Doppio Neres ma potevano essere tranquillamente 5 i gol segnati, Bologna annichilito e tenuto in vita dal Napoli che ci ha giocato come il gatto fa col topo. Dopo Diego e Marek toc - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.