Tesoro d' arte rubato ritrovato in cantina | la collezione restituita a un' anziana di Calco
Un controllo di routine per droga si è trasformato in un'operazione di recupero di opere d'arte e libri antichi di grande valore. I carabinieri di Bergamo hanno restituito, martedì 23 dicembre, a un'anziana collezionista residente a Calco un patrimonio culturale che le era stato sottratto: tra i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
