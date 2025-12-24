Terrore nel ciclismo aggressione in strada | gli hanno sparato addosso

Spari contro un gruppo di atleti di ciclismo, in mezzo alla strada. Il terrore avvolge il mondo della bicicletta. Sembra un estratto della famosa canzone di De Gregori, Il bandito e il campione dove si racontano le gesta di Girardengo e Sante Pollastri, il bandito ciclista. Eppure, è tutto vero: in queste ore il mondo del ciclismo . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: “Gli hanno sparato”. Italia, orrore in strada: fuoco contro gruppo di ciclisti

Leggi anche: “‘Vagli dietro, ci hanno sparato’, lo spavento è stato enorme”: Petacchi racconta i momenti di terrore dei ciclisti della Padovani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Spari a salve da auto in corsa sui ciclisti della squadra di Petacchi; Ciclismo - Terrore nel veronese, doppio colpo in strada: atleti Padovani sfiorati, nessun ferito; Ci hanno sparato in corsa: terrore nel ciclismo, vivi per miracolo. Succede in Italia; Veneto, spari in strada contro la squadra di Alessandro Petacchi: ciclismo sotto-choc | .it.

Terrore in Veneto: spari da auto in corsa sui ciclisti della squadra di Petacchi - La squadra ciclistica del team manager Alessandro Petacchi, vincitore di numerose tappe a Tour, Giro e Vuelta, nonché di ... msn.com

Esprimo innanzitutto la mia piena solidarietà ai sette giovani ciclisti e alla SC Padovani, vittime di un episodio gravissimo e inaccettabile. Il ciclismo è passione, sacrificio, educazione al rispetto e alla convivenza sulle strade: quanto accaduto va condannato se - facebook.com facebook

Dal 2026 il terrore si aggirerà in bici nel pisano x.com