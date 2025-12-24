Terribile incidente aereo si schianta in mare | è strage
Tragedia al largo delle coste del Texas, dove un aereo della Marina messicana impegnato in una missione medica è precipitato in mare causando sei morti. Il velivolo collaborava con una organizzazione no profit che si occupa del trasporto di bambini messicani con gravi ustioni verso un ospedale di Galveston, vicino a Houston. Secondo le prime ricostruzioni, rese note anche dal presidente del Messico, i controllori di volo avrebbero perso le comunicazioni con il piccolo aereo per circa dieci minuti. In un primo momento le autorità erano convinte che il velivolo fosse atterrato regolarmente a Galveston, ma poco dopo è arrivata la conferma dello schianto in mare, avvenuto nel pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
