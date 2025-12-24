. Prima è arrivato il boato, un ruggito sordo che sembrava salire dalle viscere della terra. Poi, in un attimo, tutto ha iniziato a vibrare: tavoli che tremano, lampadari oscillano, finestre che tintinnano all’unisono. In pochi secondi, quella che era una normale giornata feriale si è trasformata in un momento di tensione assoluta, con la gente che si guarda intorno cercando di capire se si tratti di un incidente isolato o dell’inizio di qualcosa di molto più grande. Terremoto, il boato e la paura. Poi scatta l’allarme. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Terremoto violentissimo sull'isola: il boato improvviso e la paura. È allarme

