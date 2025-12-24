Terremoto di magnitudo 6.1 nel sud-est di Taiwan | epicentro nella contea di Taitung
Un terremoto ha colpito il sud-est di Taiwan con una magnitudo stimata a 6,1 dall’agenzia meteorologica dell’isola e a 6,0 dall’istituto geologico statunitense Usgs, senza che al momento siano stati segnalati danni. Epicentro e caratteristiche della scossa Il sisma si è verificato alle 17.47 ora locale (le 10.47 in Italia ) con epicentro nella contea di Taitung. Secondo l’amministrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
