Terremoto Campi Flegrei scossa 2.0 di magnitudo oggi 24 dicembre

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossa di terremoto di 2.0 di magnitudo al largo di Pozzuoli, avvertita dalla popolazione dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

