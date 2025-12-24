Terre del Vapore Donazioni famiglia Bocci

Le Terre del Vapore della geotermia toscana si preparano a celebrare il Natale giubilare 2025 con iniziative speciali. Oltre al tradizionale Presepe all’interno del Parco delle Fumarole, il Museo della Geotermia di Larderello propone due eventi dedicati alle festività. La famiglia Bocci ha inoltre contribuito con donazioni per sostenere queste iniziative, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio culturale e ambientale della zona.

Terre del vapore La doppia festa al museo - Donata all’esposizione antiche confezioni di talco e altri prodotti da parte di una famiglia. msn.com

La magia del Natale nelle "Terre del vapore" - FOTO - facebook.com facebook

