Terre del Vapore Donazioni famiglia Bocci
Le Terre del Vapore della geotermia toscana si preparano a celebrare il Natale giubilare 2025 con iniziative speciali. Oltre al tradizionale Presepe all’interno del Parco delle Fumarole, il Museo della Geotermia di Larderello propone due eventi dedicati alle festività. La famiglia Bocci ha inoltre contribuito con donazioni per sostenere queste iniziative, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio culturale e ambientale della zona.
Il Natale giubilare 2025 è speciale anche per le ‘ Terre del Vapore ’ della geotermia toscana: quest’anno, infatti, insieme al tradizionale e suggestivo Presepe allestito dall’Associazione La Fumarola all’interno del Parco delle Fumarole Enel Green Power, a Sasso Pisano, anche il Museo della Geotermia di Larderello rende onore alle festività natalizie con due iniziative particolari. Grazie alla donazione della famiglia Bocci, originaria delle aree immerse nel ‘cuore caldo di Toscana’ e adesso residente nel territorio fiorentino, sono arrivate negli spazi museali nuove confezioni originali di talco borico, borace e prodotti unici dell’industria del boro dell’800, ancora nel loro packaging del tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
