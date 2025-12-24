Terni vincita natalizia ‘speciale’ al bar tabaccheria | 50 mila euro al Superenalotto

Una vincita fortunata al bar tabaccheria Viali, collocato in via Narni 75. A centrare il premio speciale da 50 mila un euro giocatore, che si è assicurato un Natale piuttosto sereno. Trattasi di un Superenalotto classico al quale – due volte l’anno – vengono abbinate delle giocate speciali con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Maxi vincita al Lotto: due terni secchi regalano 360 mila euro a Pontecagnano Faiano

Leggi anche: Non riscuote la vincita da oltre 80 mila euro al SuperEnalotto: si cerca il fortunato giocatore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terni, dosi di ketamina e cocaina messe "in premio" per la tombola: arrestato 38enne ternano - In una busta trovati i 5 sacchetti per chi faceva ambo, terno, quaterna, cinquina e il "pacco" più robusto per la vincita finale ... corrieredellumbria.it