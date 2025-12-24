Terni vincita natalizia ‘speciale’ al bar tabaccheria | 50 mila euro al Superenalotto
Una vincita fortunata al bar tabaccheria Viali, collocato in via Narni 75. A centrare il premio speciale da 50 mila un euro giocatore, che si è assicurato un Natale piuttosto sereno. Trattasi di un Superenalotto classico al quale – due volte l’anno – vengono abbinate delle giocate speciali con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
