ternana petizione per modestino e mechelli i tifosi si appellano alla presidente rizzo

Arriva un altro segnale forte dai tifosi, che lanciano una petizione online per chiedere alla presidente rossoverde Claudia Rizzo di revocare il licenziamento di Lorenzo Modestino che da 15 anni è addetto stampa del club e di Gabriele Mechelli che da 25 anni si occupa del manto erboso del "Liberati". "Noi ternani tutti – è il testo della petizione – chiediamo alla presidente dalla Ternana Calcio di rivedere la decisione presa riguardante il licenziamento di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli ‘Lu biondo’. La loro professionalità ed il loro attaccamento ai nostri colori non possono essere messi in discussione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

