Arriva un altro segnale forte dai tifosi, che lanciano una petizione online per chiedere alla presidente rossoverde Claudia Rizzo di revocare il licenziamento di Lorenzo Modestino che da 15 anni è addetto stampa del club e di Gabriele Mechelli che da 25 anni si occupa del manto erboso del "Liberati". "Noi ternani tutti – è il testo della petizione – chiediamo alla presidente dalla Ternana Calcio di rivedere la decisione presa riguardante il licenziamento di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli ‘Lu biondo’. La loro professionalità ed il loro attaccamento ai nostri colori non possono essere messi in discussione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana, petizione per Modestino e Mechelli. I tifosi si appellano alla presidente Rizzo

Leggi anche: Ternana, i tifosi rossoverdi alla proprietà: “Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli”

Leggi anche: Ternana-Guidonia, Fabio Liverani: “Grati alla famiglia Rizzo. Ci stiamo per spostare a Gabelletta”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ternana, avviata una petizione dei tifosi per la revoca del licenziamento di Modestino e Mechelli; Ternana, i tifosi rossoverdi alla proprietà: “Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli”; Petizione per chiedere alla famiglia Rizzo il reintegro di Modestino e Mechelli; Centro Coordinamento Ternana Clubs e Terni Digital insieme per il Santa Maria.

Ternana, petizione per Modestino e Mechelli. I tifosi si appellano alla presidente Rizzo - "Rivedere la decisione presa riguardante il licenziamento". msn.com