Ternana petizione per Modestino e Mechelli I tifosi si appellano alla presidente Rizzo
Arriva un altro segnale forte dai tifosi, che lanciano una petizione online per chiedere alla presidente rossoverde Claudia Rizzo di revocare il licenziamento di Lorenzo Modestino che da 15 anni è addetto stampa del club e di Gabriele Mechelli che da 25 anni si occupa del manto erboso del "Liberati". "Noi ternani tutti – è il testo della petizione – chiediamo alla presidente dalla Ternana Calcio di rivedere la decisione presa riguardante il licenziamento di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli ‘Lu biondo’. La loro professionalità ed il loro attaccamento ai nostri colori non possono essere messi in discussione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ternana, i tifosi rossoverdi alla proprietà: “Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli”
Leggi anche: Ternana-Guidonia, Fabio Liverani: “Grati alla famiglia Rizzo. Ci stiamo per spostare a Gabelletta”
Ternana, avviata una petizione dei tifosi per la revoca del licenziamento di Modestino e Mechelli; Ternana, i tifosi rossoverdi alla proprietà: “Revocate i licenziamenti di Lorenzo Modestino e Gabriele Mechelli”; Petizione per chiedere alla famiglia Rizzo il reintegro di Modestino e Mechelli; Centro Coordinamento Ternana Clubs e Terni Digital insieme per il Santa Maria.
Ternana, petizione per Modestino e Mechelli. I tifosi si appellano alla presidente Rizzo - "Rivedere la decisione presa riguardante il licenziamento". msn.com
La data del 15 Gennaio 2026 si avvicina E scatta la petizione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.